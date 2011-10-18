Микрозайм Деньги под залог ПТС

Процентная ставка: 0,14% в день, срок – от 1 до 365 дней.

При сумме займа 100 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 0,14% в день размер платежа составит 104 200 рубля, из которого переплата - 4 200 рубля.