Авто Капитал, микрозаём

Деньги под залог ПТС

Основные характеристики
  • ставка 0,14% в день
  • сумма от 100 000 до 500 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

Посмотрите другие микрозаймы с онлайн-заявкой

  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 100 000 до 500 000 рублей
Ставка
  • 0,14% в день
Срок
  • от 1 до 365 дней
Обеспечение
  • залог транспортного средства
Дата актуализации 25.11.2019 22:59

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • прочие
Возраст заемщика
от 21 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
Документы
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

0,055% в день от просроченной задолженности
Способ оплаты
  • офис компании
  • онлайн платеж картой

Микрозайм Деньги под залог ПТС

Процентная ставка: 0,14% в день, срок – от 1 до 365 дней.
При сумме займа 100 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 0,14% в день размер платежа составит 104 200 рубля, из которого переплата - 4 200 рубля.

Первый заем (без процентов) для новых клиентов
Макро
от 0% в день
Посмотреть
Виртуальная кредитная карта Kviku
KVIKU
0% в день
Посмотреть
Онлайн
Смсфинанс
от 0% в день
Посмотреть
Первый займ
Экофинанс
0% в день
Посмотреть

Виды продуктов

Вернуться на страницу поиска микрозаймов

Без отказа

По виду

Онлайн

Показать еще Свернуть

Продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Ещё

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях

Страхование

Электронный полис ОСАГО
Ипотечное страхование
Страховка для Шенгена
Страховка в Турцию
Страхование недвижимости
Страхование жизни

Карты

Онлайн заявка на кредитную карту
Кредитная карта Тинькофф Платинум
Кредитки без справки о доходах
Онлайн заявка на дебетовую карту
Золотая карта Сбербанка
Пенсионная карта Мир от Сбербанка

Ипотека

Ипотека в Альфа-Банке
Ипотека в ВТБ
Ипотека в Сбербанке
Рефинансирование ипотеки
Льготная ипотека
Ипотека на вторичное жилье

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в Москве
РКО Сбербанк
РКО в Тинькофф банке
РКО в ВТБ
РКО в Райффайзен банке