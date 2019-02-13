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На любые цели

Сбербанк России, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 2 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 13,90 %
  • 1 000 000 ... 3 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 19,90 %
  • 30 000 ... 300 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
    для сотрудников государственных учреждений
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
Документы
  • свидетельство о временной регистрации
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • вместо копии трудовой книжки может быть предоставлена выписка из трудовой книжки или справка от работодателя, содержащая сведения озанимаемой должности и стаже работы (сроке службы), либо копия договора/контракта с последнего места работы (для физических лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
2 дня
от 2-х минут до 2-х рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
возможность получения кредитной карты Visa Credit Momentum / Mastercard Credit Momentum (лимит до 150 тыс. руб.) или персонализированной кредитной карты (лимит до 200 тыс. руб.) после одобрения и получения потребительского кредита
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых с суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность получения кредита ИП, пенсионерами
Минусы
  • требуется регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
  • при временной регистрации кредит предоставляется на срок действия регистрации;
  • общий стаж от 1 года за последние 5 лет
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Дата актуализации: 13.02.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 7235 городах России
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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