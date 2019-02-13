На любые цели
Сбербанк России, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 2 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 13,90 %
- 1 000 000 ... 3 000 000 ₽
- 3 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 19,90 %
- 30 000 ... 300 000 ₽
- 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка по форме организации-работодателя
для сотрудников государственных учреждений
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
Документы
- свидетельство о временной регистрации
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- вместо копии трудовой книжки может быть предоставлена выписка из трудовой книжки или справка от работодателя, содержащая сведения озанимаемой должности и стаже работы (сроке службы), либо копия договора/контракта с последнего места работы (для физических лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
2 дня
от 2-х минут до 2-х рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
возможность получения кредитной карты Visa Credit Momentum / Mastercard Credit Momentum (лимит до 150 тыс. руб.) или персонализированной кредитной карты (лимит до 200 тыс. руб.) после одобрения и получения потребительского кредита
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых с суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
- отсутствие требований по страхованию;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность получения кредита ИП, пенсионерами
Минусы
- требуется регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
- при временной регистрации кредит предоставляется на срок действия регистрации;
- общий стаж от 1 года за последние 5 лет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 7235 городах России
295 765
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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