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Потребительский под поручительство или залог ТС

Банк Зенит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 11,00 %
  • 300 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
или дополнительно к залогу
при сумме кредита до 1 млн руб. - не менее одного поручителя и/или залога автомобиля; при сумме кредита свыше 1 млн руб. - залог автомобиля(ей)
Страхование
  • имущественное и личное
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
основное место работы в регионе присутствия банка
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    не менее чем за последние 4 месяца
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    не менее чем за последние 4 месяца
Документы
  • другие документы
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • полис КАСКО
  • загранпаспорт
  • водительское удостоверение
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • трудовая книжка
    копия
  • документы по предоставляемому залогу
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
    копия
  • паспорт
    оригинал
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / свидетельство о присвоении ИНН
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 5 дней
не более 2-х рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого банком, - при предоставлении только поручительств физических лиц; не более 5-ти рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого банком, - при залоге автотранспортного средства
Максимальный срок действия кредитного решения
3 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • крупная сумма на длительный срок;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность кредитования ИП, пенсионеров и владельцев бизнеса
Минусы
  • повышенная ставка при подаче заявки в офисе
Особые ограничения
  • минимальный пакет документов при сумме кредита до 100 т.р.;
  • для ИП и собственников бизнеса максимальная сумма кредита ограничена
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 09:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский под поручительство или залог ТС» в 29 городах России
14 780
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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