Потребительский под поручительство или залог ТС
Банк Зенит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 11,00 %
- 300 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
или дополнительно к залогу
при сумме кредита до 1 млн руб. - не менее одного поручителя и/или залога автомобиля; при сумме кредита свыше 1 млн руб. - залог автомобиля(ей)
Страхование
- имущественное и личное
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
основное место работы в регионе присутствия банка
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
не менее чем за последние 4 месяца
-
справка по форме банка / запрос работодателю
не менее чем за последние 4 месяца
Документы
- другие документы
- свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
- ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
- полис КАСКО
- загранпаспорт
- водительское удостоверение
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
-
трудовая книжка
копия
- документы по предоставляемому залогу
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
паспорт
оригинал
- заявление-анкета
- документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / свидетельство о присвоении ИНН
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 5 дней
не более 2-х рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого банком, - при предоставлении только поручительств физических лиц; не более 5-ти рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого банком, - при залоге автотранспортного средства
Максимальный срок действия кредитного решения
3 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- крупная сумма на длительный срок;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность кредитования ИП, пенсионеров и владельцев бизнеса
Минусы
- повышенная ставка при подаче заявки в офисе
Особые ограничения
- минимальный пакет документов при сумме кредита до 100 т.р.;
- для ИП и собственников бизнеса максимальная сумма кредита ограничена
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 09:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский под поручительство или залог ТС» в 29 городах России
14 780
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-66-77 — единая справочная служба