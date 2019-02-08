до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 11,00 %

300 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива или дополнительно к залогу физических лиц, как альтернатива при сумме кредита до 1 млн руб. - не менее одного поручителя и/или залога автомобиля; при сумме кредита свыше 1 млн руб. - залог автомобиля(ей) Страхование имущественное и личное

имущественное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Требования к трудоустройству: основное место работы в регионе присутствия банка Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца

справка по форме банка / запрос работодателю не менее чем за последние 4 месяца Документы другие документы

свидетельство о регистрации транспортного ср-ва

ПТС (паспорт транспортного ср-ва)

полис КАСКО

загранпаспорт

водительское удостоверение

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

трудовая книжка копия

документы по предоставляемому залогу

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт оригинал

заявление-анкета документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / свидетельство о присвоении ИНН Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки не более 2-х рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого банком, - при предоставлении только поручительств физических лиц; не более 5-ти рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого банком, - при залоге автотранспортного средства от 2 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 3 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ терминалы Элекснет Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

крупная сумма на длительный срок;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность кредитования ИП, пенсионеров и владельцев бизнеса Минусы повышенная ставка при подаче заявки в офисе Особые ограничения минимальный пакет документов при сумме кредита до 100 т.р.;

для ИП и собственников бизнеса максимальная сумма кредита ограничена

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 08.02.2019 09:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.