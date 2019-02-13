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Рефинансирование

Сбербанк России, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 2 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, дебетовые карты с разрешенным овердрафтом
Ставки
Минимальная
  • 12,90 %
  • 500 000 ... 3 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 13,90 %
  • 30 000 ... 500 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

количество рефинансируемых кредитов не более 5-ти

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев ,
    пройден испытательный срок
Требования к трудоустройству:
за последние 5 лет
Регистрация
  • временная на территории РФ
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
    возможно для сотрудников государственных учреждений
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    налоговая декларация (для ИП)
Документы
  • свидетельство о временной регистрации
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • вместо копии трудовой книжки может быть предоставлена выписка из трудовой книжки или справка от работодателя, содержащая сведения озанимаемой должности и стаже работы (сроке службы), либо копия договора/контракта с последнего места работы (для физических лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки)
  • документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
2 дня
от 2-х минут до 2-х рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых с суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность получения кредита ИП, пенсионерами
Минусы
  • требуется регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
  • на рефинансирование кредитов сторонних банков
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Дата актуализации: 13.02.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 7235 городах России
115 552
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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