Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, дебетовые карты с разрешенным овердрафтом Ставки Минимальная 12,90 %

500 000 ... 3 000 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Максимальная 13,90 %

30 000 ... 500 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Дополнительная информация количество рефинансируемых кредитов не более 5-ти Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры

студенты / молодежь Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев ,

пройден испытательный срок Требования к трудоустройству: за последние 5 лет Регистрация временная на территории РФ

постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя возможно для сотрудников государственных учреждений

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы налоговая декларация (для ИП) Документы свидетельство о временной регистрации

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета вместо копии трудовой книжки может быть предоставлена выписка из трудовой книжки или справка от работодателя, содержащая сведения озанимаемой должности и стаже работы (сроке службы), либо копия договора/контракта с последнего места работы (для физических лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки)

документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 2-х минут до 2-х рабочих дней 2 дня Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых с суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;

отсутствие требований по страхованию;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность получения кредита ИП, пенсионерами Минусы требуется регистрация в регионе выдачи кредита Особые ограничения на рефинансирование кредитов сторонних банков Оставить заявку Дата актуализации: 13.02.2019 15:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.