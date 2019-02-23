ЭТБ-деньги для пенсионеров
Энерготрансбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,50 %
- 30 000 ... 500 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Максимальная
- 15,50 %
- 30 000 ... 500 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+1,5 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- трудовой договор/контракт
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
рабочих
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- без обеспечения
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- +1,5 п. п. без личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «ЭТБ-деньги для пенсионеров» в 10 городах России
1 574
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- ОГРН
- 1023900000080
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калининград
- Телефоны
-
(4012) 59-00-99 — единая справочная