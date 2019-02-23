до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,50 %

30 000 ... 500 000 ₽

1 мес. ... 3 года Максимальная 15,50 %

30 000 ... 500 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +1,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

трудовой договор/контракт Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

без обеспечения Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит для пенсионеров;

+1,5 п. п. без личного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.