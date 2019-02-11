Выдача

Погашение

позволяет отложить 2 ежемесячных платежа по кредиту; услуга действует для кредитных договоров, заключенных по кредитным заявкам, поданным в банк с 05.09.2011

Нарушение обязательств по кредиту

0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых