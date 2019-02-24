до 15 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 12,40 %

500 000 ... 30 000 000 ₽

1 год ... 15 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, по требованию заёмщика автотранспорта, по требованию заёмщика на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию заёмщика юридических лиц, по требованию заёмщика подробные требования к обеспечению размещены на сайте банка Страхование имущественное и титульное

личное по желанию заёмщика Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы выписка по счету вклада/банковскому счету, открытому в любом банке, содержащей сведения о поступивших перечислениях заработной платы, заверенной подписью должностного лица и печатью/штампом банка Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно

частями/траншами Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

не требуется личное страхование;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы рассмотрение заявки - до 10 дней;

требуется имущественное и титульное страхование Особые ограничения макс. ставку банк не указывает

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 24.02.2019 18:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.