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Под залог недвижимости

Газпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,40%
Сумма
до 30 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 10 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 12,40 %
  • 500 000 ... 30 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, по требованию заёмщика
автотранспорта, по требованию заёмщика
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
юридических лиц, по требованию заёмщика
подробные требования к обеспечению размещены на сайте банка
Страхование
  • имущественное и титульное
  • личное
    по желанию заёмщика
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
    выписка по счету вклада/банковскому счету, открытому в любом банке, содержащей сведения о поступивших перечислениях заработной платы, заверенной подписью должностного лица и печатью/штампом банка
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • не требуется личное страхование;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 10 дней;
  • требуется имущественное и титульное страхование
Особые ограничения
  • макс. ставку банк не указывает
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.02.2019 18:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 213 городах России
23 802
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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