Под залог недвижимости
Газпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,40%
Сумма
до 30 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 10 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,40 %
- 500 000 ... 30 000 000 ₽
- 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, по требованию заёмщика
автотранспорта, по требованию заёмщика
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
юридических лиц, по требованию заёмщика
подробные требования к обеспечению размещены на сайте банка
Страхование
- имущественное и титульное
-
личное
по желанию заёмщика
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
выписка по счету вклада/банковскому счету, открытому в любом банке, содержащей сведения о поступивших перечислениях заработной платы, заверенной подписью должностного лица и печатью/штампом банка
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется личное страхование;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- рассмотрение заявки - до 10 дней;
- требуется имущественное и титульное страхование
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.02.2019 18:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 213 городах России
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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