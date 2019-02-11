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Рефинансирование

Уральский Банк Реконструкции и Развития, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
34 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
можно рефинансировать любое количество потребительских кредитов (кроме автокредита и ипотеки)
Ставки
Минимальная
  • 13,00 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Максимальная
  • 19,00 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
кредиты выдаются на банковскую карту - снятие наличных в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» без комиссии; комиссия за выдачу наличных: в банкоматах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 120 руб.; в кассах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 150 руб.
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 19 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 19 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
опыт предпринимательской деятельности - 12 мес. и более
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • реквизиты для погашения кредита в другом банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
кредиты выдаются на банковскую карту - снятие наличных в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» без комиссии; комиссия за выдачу наличных: в банкоматах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 120 руб.; в кассах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 150 руб.
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без залога и поручителей;
  • длительный срок кредитования;
  • предоставляется ИП;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • быстрое рассмотрение кредитной заявки;
  • возраст заемщика на момент погашения кредита - до 75 лет
Минусы
  • широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • минимальная ставка 13% годовых действует для зарплатных клиентов, для прочих клиентов - 13,9% годовых
Оставить заявку
34 заявки за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 13:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 95 городах России
9 366
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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Отделения 32
Банкоматы 181
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Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
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