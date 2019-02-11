Рефинансирование
Уральский Банк Реконструкции и Развития, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
34 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
можно рефинансировать любое количество потребительских кредитов (кроме автокредита и ипотеки)
Ставки
Минимальная
- 13,00 %
- 30 000 ... 1 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Максимальная
- 19,00 %
- 30 000 ... 1 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
кредиты выдаются на банковскую карту - снятие наличных в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» без комиссии; комиссия за выдачу наличных: в банкоматах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 120 руб.; в кассах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 150 руб.
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
опыт предпринимательской деятельности - 12 мес. и более
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- реквизиты для погашения кредита в другом банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
кредиты выдаются на банковскую карту - снятие наличных в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» без комиссии; комиссия за выдачу наличных: в банкоматах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 120 руб.; в кассах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 150 руб.
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без залога и поручителей;
- длительный срок кредитования;
- предоставляется ИП;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- возраст заемщика на момент погашения кредита - до 75 лет
Минусы
- широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- минимальная ставка 13% годовых действует для зарплатных клиентов, для прочих клиентов - 13,9% годовых
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 95 городах России
9 366
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
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