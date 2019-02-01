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Рефинансирование без обеспечения

Россия, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
до 5-ти потребительских кредитов (за исключением кредитов на приобретение транспортного средства, кредитных карт, овердрафтов, кредитов под залог недвижимости)
Ставки
Минимальная
  • 13,50 %
  • 150 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 14,50 %
  • 150 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +2 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
при сумме кредита свыше 750 тыс.р. стаж на последнем месте - 6 мес.
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме организации-работодателя
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • справка в свободной форме
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемому кредиту
Количество созаемщиков
до 1 человека
созаёмщик только супруг(а)
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    наличие 3-х контактных телефонов (мобильный,рабочий,домашний/мобильный родственника или коллеги)
  • срок обслуживания по каждому из рефинансируемых кредитов: – не менее 2-х месяцев в случае, если у заемщика есть действующий или погашенный кредит в банке, срок обслуживания которого не менее 6-ти месяцев; – не менее 6-ти месяцев в остальных случаях
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
20 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
+ 0,5 п. п. в случае выбора заемщиком погашения кредита в виде дифференцированных платежей
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки - за несвоевременное погашение основной задолженности по кредиту и процентов за пользование кредитом; 0,01% от суммы кредита за каждый день просрочки - за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих полное погашение задолженности по рефинансируемому кредиту/кредитам
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • возможно получение кредита без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • повышенная ставка в случае выбора погашения кредита в виде дифференцированных платежей
Особые ограничения
  • на рефинансирование;
  • повышенная ставка при отсутствии положительной кредитной истории
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 49 городах России
3 062
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
ОГРН
1027800000084
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