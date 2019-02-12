Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,00 %

500 000 ... 6 000 000 ₽

1 мес. ... 10 лет Максимальная 29,00 %

500 000 ... 6 000 000 ₽

1 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог как альтернатива недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное и титульное + 10 п.п. при несвоевременном подтверждении пролонгации имущественного и/или титульного страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяца

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 6 месяца Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику при возрасте заемщика на момент выдачи кредита более 70 лет включительно необходимо предоставить справку из психоневрологического диспансера по месту жительства заемщика об отсутствии его на учете Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочий) 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту ежемесячная плата за пользование кредитом, увеличенная на размер ключевой ставки Банка России, действующей на день заключения договора, и штрафная неустойка за каждый факт просроченного платежа в соответствии с тарифами банка Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода / без подтверждения дохода;

крупная сумма на длительный срок Минусы широкий диапазон ставки;

требуется имущественное и титульное страхование;

соотношение К/З - до 50%;

крупный штраф за пропуск платежа Особые ограничения +10 п.п. при несвоевременном подтверждении пролонгации имущественного и/или титульного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.