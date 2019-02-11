Открытый
Уральский Банк Реконструкции и Развития, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,99%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
1 255 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,99 %
- 50 000 ... 1 500 000 ₽
- 3 года ... 7 лет
Максимальная
- 20,00 %
- 50 000 ... 1 500 000 ₽
- 3 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
кредиты выдаются на банковскую карту - снятие наличных в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» без комиссии; комиссия за выдачу наличных: в банкоматах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 120 руб.; в кассах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 150 руб.
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию заёмщика
поручительство супруга / супруги обязательно в случае, если его / ее доход учитывается при расчете лимита кредитования
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП и владельцев бизнеса: опыт предпринимательской деятельности не менее 12 мес.
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 11 100 рублейподтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы на недвижимость
- заявление-анкета
- паспорт
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
- не менее двух номеров телефонов: личного мобильного телефона и домашнего и/или рабочего телефона. При этом домашний/рабочий телефон клиента может быть любым: стационарным, сотовым, ip-телефония и т.д., и не должен совпадать с личным
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(от 2-х часов)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- кредит без обеспечения;
- отсутствие требований к страхованию;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- возраст заемщика на дату погашения кредита - до 75 лет;
- предоставляется ИП;
- крупная сумма кредита на длительный срок
Минусы
- широкий диапазон ставки (непрозрачные условия кредитования)
Особые ограничения
- возможность понижения процентной ставки при своевременной оплате ежемесячных платежей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Открытый» в 140 городах России
66 121
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса