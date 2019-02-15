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Курс канадского доллара в Оренбурге

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Оренбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Оренбурга.

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CAD
50,22
рублей за канадский доллар
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