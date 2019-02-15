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Курс канадского доллара в Воронеже

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Воронеже на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Воронежа.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Воронежа
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 14:31

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