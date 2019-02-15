Курсы валют в Черкесскеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Черкесске. Лучшие курсы валют в банках Черкесска на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Черкесска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,26
СКБ-Банк
|
67,20
Россельхозбанк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,81
СКБ-Банк
|
75,79
СКБ-Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|74,81
|75,79
|15.02.2019 12:30
|Россельхозбанк
|66,10
|67,20
|74,70
|76,00
|15.02.2019 12:31
|Тексбанк
|65,60
|67,50
|74,20
|76,00
|15.02.2019 12:28
|Московский Индустриальный Банк
|65,50
|67,60
|74,20
|76,40
|15.02.2019 12:29
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 12:33
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