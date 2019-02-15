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Курсы валют в Черкесске

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Черкесске. Лучшие курсы валют в банках Черкесска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Черкесска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,26
СКБ-Банк
67,20
Россельхозбанк
EUR
75,05
рублей за евро
74,81
СКБ-Банк
75,79
СКБ-Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 12:30
Россельхозбанк 66,10 67,20 74,70 76,00 15.02.2019 12:31
Тексбанк 65,60 67,50 74,20 76,00 15.02.2019 12:28
Московский Индустриальный Банк 65,50 67,60 74,20 76,40 15.02.2019 12:29
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 12:33

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