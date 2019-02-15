Курс евро в Архангельскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Архангельске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Архангельска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Архангельска
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Восточный Банк
|
75,50
Восточный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|75,15
|75,50
|15.02.2019 13:42
|Банк Финсервис
|74,90
|76,25
|15.02.2019 13:42
|Московский Индустриальный Банк
|74,85
|75,95
|15.02.2019 13:49
|СКБ-Банк
|74,81
|75,79
|15.02.2019 13:49
|Росгосстрах Банк
|74,80
|75,80
|15.02.2019 13:42
|Московский Областной Банк
|74,60
|76,80
|15.02.2019 13:45
|Московский Кредитный Банк
|74,50
|76,50
|15.02.2019 13:44
|Россельхозбанк
|74,45
|75,70
|15.02.2019 13:48
|Банк Уралсиб
|74,32
|76,37
|15.02.2019 13:48
|Банк «ФК Открытие»
|74,21
|76,22
|15.02.2019 13:47
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 13:43
|Абсолют Банк
|73,50
|75,00
|12.02.2019 12:12
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