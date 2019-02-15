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Курс евро в Санкт-Петербурге

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Санкт-Петербурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Санкт-Петербурга
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
75,16
Агророс - ОО «Лиговский»
Агророс
75,43
НС Банк -Операционный офис "Петербургский"
НС Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Агророс - ОО «Лиговский»
75,16
75,54
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15.02.2019 15:44 
Санкт-Петербургский филиал АО КБ «ИС Банк"
75,10
75,80
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15.02.2019 15:45 
Заубер Банк - ОКВКУ №7 «Парк Победы»
еще 5 обменных пунктов
75,01
75,48
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15.02.2019 15:45 
Заубер Банк - Центральный офис
75,01
75,48
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15.02.2019 15:45 
Заубер Банк - ОКВКУ №3 «Испытателей»
75,01
75,48
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15.02.2019 15:45 
Заубер Банк - Дополнительный офис №1
75,01
75,48
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15.02.2019 15:45 
Заубер Банк - ОКВКУ №1 «Комендантский»
75,01
75,48
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15.02.2019 15:45 
Заубер Банк - ОКВКУ №4 «Международная»
75,01
75,48
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15.02.2019 15:45 
Фора-Банк - Дополнительный офис «Олимпик Плаза» Филиала в г.Санкт-Петербург
еще 1 обменный пункт
75,00
75,45
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15.02.2019 15:45 
Фора-Банк - Филиал в г. Санкт-Петербурге
75,00
75,45
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15.02.2019 15:45 
Офис "Лиговский"
еще 1 обменный пункт
74,97
75,47
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15.02.2019 10:47 
Дополнительный офис "Приморский"
74,97
75,47
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15.02.2019 10:47 
ОО "РЦ «Санкт-Петербург»" Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
74,90
75,70
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15.02.2019 15:45 
Чувашкредитпромбанк - ККО г. Санкт-Петербург
74,90
75,50
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15.02.2019 15:38 
НС Банк -Операционный офис "Петербургский"
74,89
75,43
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15.02.2019 15:45 
Таврический - Операционная касса "Озерки"
еще 27 обменных пунктов
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ "Старая деревня"
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Чернышевская”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - "Приморский"
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Комендантский проспект”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ "Площадь Ленина"
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ“Ленинский проспект”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ "ул. Дыбенко, д.25"
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Рыбацкое”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ“Ладожская”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Гражданский проспект-Проспект Просвещения”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ“Комендантский проспект”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОО Кингисеппский
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Проспект Большевиков”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ "Дыбенко"
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОО Сосновоборский
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - Допофис "Ленинский"
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Озерки”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - Допофис "Невский"
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Озерки”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ "ул. Ольги Берггольц, д.11"
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - Допофис "Московский"
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Гражданский”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Пионерская”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Проспект Просвещения”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - Допофис "Центральный"
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Проспект Просвещения”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Таврический - ОКВКУ “Ленинский проспект”
74,85
75,50
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15.02.2019 15:45 
Плюс Банк - Кредитно-кассовый офис "Новочеркасский"
еще 2 обменных пункта
74,80
75,60
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15.02.2019 08:55 
Плюс Банк - Кредитно-кассовый офис "Проспект Славы"
74,80
75,60
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15.02.2019 08:56 
Плюс-Банк - Кредитно-кассовый офис "Московские ворота"
74,80
75,60
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15.02.2019 08:55 
Ак Барс - ДО "Московский"
еще 4 обменных пункта
74,69
75,55
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15.02.2019 15:45 
Ак Барс - ДО "Петроградский"
74,69
75,55
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15.02.2019 15:45 
Ак Барс - ДО "Академический"
74,69
75,55
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15.02.2019 15:45 
Ак Барс - ДО "Литейный"
74,69
75,55
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15.02.2019 15:45 
Ак Барс - Северо-Западный филиал
74,69
75,55
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15.02.2019 15:45 
ДО "Невский" Ф-ла Северо-Западный ПАО Банк "ФК Открытие"
74,21
76,22
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15.02.2019 15:45 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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