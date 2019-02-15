Курс евро в Санкт-Петербургеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Санкт-Петербурга.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в обменных пунктах Санкт-Петербурга
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,16
Агророс - ОО «Лиговский»
Агророс
|
75,43
НС Банк -Операционный офис "Петербургский"
НС Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
75,16
75,54
Показать телефон
15.02.2019 15:44
75,10
75,80
Заубер Банк - ОКВКУ №7 «Парк Победы»
еще 5 обменных пунктов свернуть
75,01
75,48
75,01
75,48
75,01
75,48
75,01
75,48
75,01
75,48
75,01
75,48
Фора-Банк - Дополнительный офис «Олимпик Плаза» Филиала в г.Санкт-Петербург
еще 1 обменный пункт свернуть
75,00
75,45
75,00
75,45
Офис "Лиговский"
еще 1 обменный пункт свернуть
74,97
75,47
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15.02.2019 10:47
74,97
75,47
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15.02.2019 10:47
74,90
75,70
74,90
75,50
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15.02.2019 15:38
74,89
75,43
Таврический - Операционная касса "Озерки"
еще 27 обменных пунктов свернуть
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
74,85
75,50
Плюс Банк - Кредитно-кассовый офис "Новочеркасский"
еще 2 обменных пункта свернуть
74,80
75,60
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15.02.2019 08:55
74,80
75,60
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15.02.2019 08:56
74,80
75,60
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15.02.2019 08:55
Ак Барс - ДО "Московский"
еще 4 обменных пункта свернуть
74,69
75,55
74,69
75,55
74,69
75,55
74,69
75,55
74,69
75,55
74,21
76,22
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
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