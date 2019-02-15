Курс евро в Казаниизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Казани на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Казани.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в обменных пунктах Казани
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,14
Финам Банк - ККО в г. Казань-2
Финам Банк
|
75,30
Финам Банк - ККО в г. Казань
Финам Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Интересное предложение
75,00
75,39
Финам Банк - ККО в г. Казань
еще 1 обменный пункт свернуть
75,14
75,30
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15.02.2019 15:04
75,14
75,30
Показать телефон
15.02.2019 15:04
"Банк Казани" - ДО "Петербургская", Петербургская, 86А
еще 8 обменных пунктов свернуть
75,00
75,39
75,00
75,39
75,00
75,39
75,00
75,39
75,00
75,39
75,00
75,39
75,00
75,39
75,00
75,39
75,00
75,39
74,80
75,70
"АК БАРС" Банк - ДО Казанский № 19"
еще 3 обменных пункта свернуть
74,69
75,55
74,69
75,55
74,69
75,55
74,69
75,55
74,21
76,22
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
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