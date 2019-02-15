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Курсы валют в Майкопе

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Майкопе. Лучшие курсы валют в банках Майкопа на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Майкопа
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
65,18
Промсвязьбанк
68,18
Промсвязьбанк
EUR
75,05
рублей за евро
74,00
ОТП Банк
76,75
Промсвязьбанк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Промсвязьбанк 65,18 68,18 73,55 76,75 15.02.2019 15:36
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 15:38

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