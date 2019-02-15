Курсы валют в Майкопеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Майкопе. Лучшие курсы валют в банках Майкопа на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Майкопа
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
65,18
Промсвязьбанк
|
68,18
Промсвязьбанк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,00
ОТП Банк
|
76,75
Промсвязьбанк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Промсвязьбанк
|65,18
|68,18
|73,55
|76,75
|15.02.2019 15:36
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 15:38
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней