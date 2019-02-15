Вход

Курс молдавского лея в Архангельске

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Архангельске на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Архангельска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Архангельска
 
MDL
38,86
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Архангельска
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах