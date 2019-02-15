Вход

Курс норвежской кроны в Москве

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Москве на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Москвы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Москвы
покупка продажа
NOK
76,91
рублей за 10 норвежских крон
75,00
Россельхозбанк
80,60
Россельхозбанк
Банк NOK Время обновления
Покупка Продажа
Россельхозбанк 75,00 80,60 15.02.2019 10:40

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах