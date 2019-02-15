Курс норвежской кроны в Москвеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Москве на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Москвы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Москвы
|покупка
|продажа
|NOK
|
76,91
рублей за 10 норвежских крон
|
75,00
Россельхозбанк
|
80,60
Россельхозбанк
|Банк
|NOK
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|75,00
|80,60
|15.02.2019 10:40
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней