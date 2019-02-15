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Курс норвежской кроны в Санкт-Петербурге

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Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Санкт-Петербурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга
покупка продажа
NOK
76,91
рублей за 10 норвежских крон
74,60
Россельхозбанк
78,57
Россельхозбанк
Банк NOK Время обновления
Покупка Продажа
Россельхозбанк 74,60 78,57 15.02.2019 11:38

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