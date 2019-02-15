Курс норвежской кроны в Санкт-Петербургеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Санкт-Петербурга.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга
|покупка
|продажа
|NOK
|
76,91
рублей за 10 норвежских крон
|
74,60
Россельхозбанк
|
78,57
Россельхозбанк
|Банк
|NOK
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|74,60
|78,57
|15.02.2019 11:38
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