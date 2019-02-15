Курсы валют в Оренбургеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Оренбурге. Лучшие курсы валют в банках Оренбурга на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Оренбурга
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
БКС Банк
|
66,89
БКС Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,10
БКС Банк
|
75,44
БКС Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|БКС Банк
|66,55
|66,89
|75,10
|75,44
|15.02.2019 11:02
|Банк Финсервис
|66,20
|67,30
|74,70
|75,90
|15.02.2019 10:59
|Пойдем!
|66,20
|67,25
|74,70
|75,85
|15.02.2019 10:59
|Росгосстрах Банк
|66,20
|67,35
|74,80
|76,00
|15.02.2019 10:59
|СКБ-Банк
|66,01
|67,49
|74,56
|76,04
|15.02.2019 10:56
|Промсвязьбанк
|65,25
|68,25
|73,65
|76,85
|15.02.2019 11:00
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 11:00
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