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Курсы валют в Оренбурге

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Оренбурге. Лучшие курсы валют в банках Оренбурга на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Оренбурга
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
БКС Банк
66,89
БКС Банк
EUR
75,05
рублей за евро
75,10
БКС Банк
75,44
БКС Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
БКС Банк 66,55 66,89 75,10 75,44 15.02.2019 11:02
Банк Финсервис 66,20 67,30 74,70 75,90 15.02.2019 10:59
Пойдем! 66,20 67,25 74,70 75,85 15.02.2019 10:59
Росгосстрах Банк 66,20 67,35 74,80 76,00 15.02.2019 10:59
СКБ-Банк 66,01 67,49 74,56 76,04 15.02.2019 10:56
Промсвязьбанк 65,25 68,25 73,65 76,85 15.02.2019 11:00
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 11:00

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