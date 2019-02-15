Вход

Курсы валют в Салехарде

изменить город

Выгодные курсы обмена наличной валюты в Салехарде. Лучшие курсы валют в банках Салехарда на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Салехарда
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
EUR
75,05
рублей за евро
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах