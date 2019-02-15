Курсы валют в Сыктывкареизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Сыктывкаре. Лучшие курсы валют в банках Сыктывкара на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Сыктывкара
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,40
Таврический
|
67,00
Таврический
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,90
Таврический
|
75,55
Таврический
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Таврический
|66,40
|67,00
|74,90
|75,55
|15.02.2019 11:54
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|74,81
|75,79
|15.02.2019 11:50
|Россельхозбанк
|66,07
|67,18
|74,71
|75,72
|15.02.2019 11:52
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|74,50
|76,50
|15.02.2019 11:54
|Промсвязьбанк
|65,25
|68,25
|73,65
|76,85
|15.02.2019 11:53
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 11:53
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