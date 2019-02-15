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Курсы валют в Сыктывкаре

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Сыктывкаре. Лучшие курсы валют в банках Сыктывкара на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Сыктывкара
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,40
Таврический
67,00
Таврический
EUR
75,05
рублей за евро
74,90
Таврический
75,55
Таврический
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Таврический 66,40 67,00 74,90 75,55 15.02.2019 11:54
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 11:50
Россельхозбанк 66,07 67,18 74,71 75,72 15.02.2019 11:52
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 74,50 76,50 15.02.2019 11:54
Промсвязьбанк 65,25 68,25 73,65 76,85 15.02.2019 11:53
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 11:53

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