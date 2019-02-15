Курс доллара США в Костромеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Костроме на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Костромы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Костромы
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,25
Банк Реалист (бывш. МПБ)
|
67,05
Росгосстрах Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Банк Реалист (бывш. МПБ)
|66,25
|67,25
|15.02.2019 15:14
|Россельхозбанк
|66,25
|67,45
|15.02.2019 15:13
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|15.02.2019 15:15
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|15.02.2019 15:16
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|15.02.2019 15:14
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