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Курс доллара США в Костроме

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Костроме на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Костромы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Костромы
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,25
Банк Реалист (бывш. МПБ)
67,05
Росгосстрах Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Банк Реалист (бывш. МПБ) 66,25 67,25 15.02.2019 15:14
Россельхозбанк 66,25 67,45 15.02.2019 15:13
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 15.02.2019 15:15
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 15.02.2019 15:16
Промсвязьбанк 65,23 68,23 15.02.2019 15:14

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