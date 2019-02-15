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Курс доллара США в Кызыле

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Кызыле на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Кызыла.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кызыла
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,45
Восточный Банк
66,95
Восточный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 66,45 66,95 15.02.2019 15:28
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 15:31

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