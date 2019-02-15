Курс доллара США в Кызылеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Кызыле на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Кызыла.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кызыла
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,45
Восточный Банк
|
66,95
Восточный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|66,45
|66,95
|15.02.2019 15:28
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 15:31
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