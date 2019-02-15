Вход

Курс доллара США в Абакане

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Абакане на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Абакана.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Абакана
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,60
Дальневосточный Банк
66,95
Восточный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Дальневосточный Банк 66,60 66,95 15.02.2019 13:42
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 15.02.2019 13:41
Восточный Банк 66,35 66,95 15.02.2019 13:43
СКБ-Банк 66,26 67,24 15.02.2019 13:40
Россельхозбанк 65,20 68,10 15.02.2019 13:48
Промсвязьбанк 65,14 68,14 15.02.2019 13:42
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 13:43

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах