Курс доллара США в Абаканеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Абакане на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Абакана.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Абакана
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,60
Дальневосточный Банк
|
66,95
Восточный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|66,60
|66,95
|15.02.2019 13:42
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|15.02.2019 13:41
|Восточный Банк
|66,35
|66,95
|15.02.2019 13:43
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 13:40
|Россельхозбанк
|65,20
|68,10
|15.02.2019 13:48
|Промсвязьбанк
|65,14
|68,14
|15.02.2019 13:42
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 13:43
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