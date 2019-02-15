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Курс доллара США в Улан-Удэ

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Улан-Удэ на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Улан-Удэ.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Улан-Удэ
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,60
Дальневосточный Банк
66,95
БайкалИнвестБанк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Дальневосточный Банк 66,60 66,95 15.02.2019 12:09
БайкалИнвестБанк 66,40 66,95 15.02.2019 12:16
Восточный Банк 66,35 66,95 15.02.2019 12:10
СКБ-Банк 66,26 67,24 15.02.2019 12:14
Росгосстрах Банк 66,20 67,30 15.02.2019 12:09
Россельхозбанк 66,15 67,15 15.02.2019 12:16
Азиатско-Тихоокеанский Банк 65,90 67,13 15.02.2019 12:15
Пойдем! 65,50 67,25 15.02.2019 12:09
Промсвязьбанк 65,25 68,25 15.02.2019 12:10
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 12:10

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