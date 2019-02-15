Курс доллара США в Улан-Удэизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Улан-Удэ на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Улан-Удэ.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Улан-Удэ
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,60
Дальневосточный Банк
|
66,95
БайкалИнвестБанк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|66,60
|66,95
|15.02.2019 12:09
|БайкалИнвестБанк
|66,40
|66,95
|15.02.2019 12:16
|Восточный Банк
|66,35
|66,95
|15.02.2019 12:10
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 12:14
|Росгосстрах Банк
|66,20
|67,30
|15.02.2019 12:09
|Россельхозбанк
|66,15
|67,15
|15.02.2019 12:16
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|65,90
|67,13
|15.02.2019 12:15
|Пойдем!
|65,50
|67,25
|15.02.2019 12:09
|Промсвязьбанк
|65,25
|68,25
|15.02.2019 12:10
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 12:10
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