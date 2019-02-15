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Курс доллара США в Якутске

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Якутске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Якутска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Якутска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,52
Солид Банк
66,95
Солид Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Солид Банк 66,52 66,95 15.02.2019 12:53
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 15.02.2019 12:54
Восточный Банк 66,40 67,00 15.02.2019 12:56
Россельхозбанк 66,35 67,05 15.02.2019 12:53
СКБ-Банк 66,26 67,24 15.02.2019 12:53
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 12:56

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