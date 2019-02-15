Курс доллара США в Якутскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Якутске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Якутска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Якутска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,52
Солид Банк
|
66,95
Солид Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Солид Банк
|66,52
|66,95
|15.02.2019 12:53
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|15.02.2019 12:54
|Восточный Банк
|66,40
|67,00
|15.02.2019 12:56
|Россельхозбанк
|66,35
|67,05
|15.02.2019 12:53
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 12:53
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 12:56
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года