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Банк Зенит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Банк Зенит
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
  • cash back
  • Mastercard Standard — Банк Зенит
  • Visa Classic — Банк Зенит
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Samsung Pay/ Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
Cash Back
  • 300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Первоначальный взнос: 4 500 руб. (включая стоимость 1-го года обслуживания)
Снятие наличных в банкоматах банка

0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения

Снятие наличных в ПВН банка

0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Экспертиза
Плюсы
  • низкая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах
Минусы
  • требуется первоначальный взнос;
  • дорогое обслуживание валютных карт
Дата актуализации
14.02.2019 10:17
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 29 городах России
17 786
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба