|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Electron Non-Personalized
|нет
|0
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|0
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|0 - 600
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|0 - 600
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Mastercard Maestro
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|0 - 300
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты Visa в банке «Авангард» сегодня оформляются в любом отделении на территории страны. Большинство граждан в повседневной жизни уже активно используют их при оплате своих покупок. Функционал инструмента зависит от многих характеристик. Изучив информацию на портале Banki.ru, вы самостоятельно сможете осуществить грамотный выбор и в дальнейшем пользоваться удобным средством платежа.
Особенности
Данный продукт пользуется большой популярностью благодаря своим широким возможностям. Среди них стоит выделить:
Пользователи могут без ограничений применять "Визу" не только в России и СНГ, но и за границей. Ее главное отличие — самая широкая сеть обслуживания, инструменты данной платежной системы принимаются в магазинах и терминалах почти 200 стран мира.
А если у клиента возникло подозрение в доступе к финансам постороннего, то по звонку в контактный центр пластик блокируется.
Как подобрать на Banki.ru
Для того, чтобы узнать, подходит ли пластик именно вам, надо внимательно изучить таблицу, представленную на странице сайта. В ней обозначены следующие сведения:
Имеется также такая колонка, как Популярность. Она покажет самые востребованные продукты. А ниже можно увидеть отзывы реальных пользователей сервиса, которым вы можете задать свои вопросы.
Если сомнения в выборе варианта все же остались, посетите вкладку Экспертиза, там специалисты выделили для вас положительные характеристики каждого из предложений.
Как заказать
Получение пластика — процедура довольно простая. Это может сделать гражданин, достигший 14 лет. Однако, основная часть предложений рассчитана на совершеннолетних клиентов. Дети чаще всего получают продукт, привязанный к счету родителей.
Чтобы оформить Visa, потребуется:
Сообщение о готовности обычно приходит на мобильный телефон клиента через несколько суток.
Портал Banki.ru предоставляет возможность подачи заявки в любое удобное для вас время, не выходя из дома. Просто заполните ее на нашем сайте, чтобы передать в финансовую организацию.