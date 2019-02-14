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Надежный

Внешфинбанк,

Внешфинбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,10%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
32 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
32 дня
от 1 000 ₽ 7,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке 3,5% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный» в 3 городах России
7 754
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
Отделения и банкоматы
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Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(861) 219-55-10

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