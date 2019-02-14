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НС Пенсионный

НС Банк,

НС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,45%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
775
Ставка
7,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 7,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
возможен выпуск карты "Доходная пенсионная" бесплатно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • открывается при предоставлении клиентом действующего пенсионного удостоверения или иных документов, подтверждающих право на получение пенсии
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 181 дня с даты заключения договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • по ставке 2,25% годовых, если вклад находился в банке менее 31 дня;
  • 3,25% годовых - не менее 31 дня;
  • 3,75% годовых - не менее 61дня;
  • 4,25% годовых - не менее 181 дня
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 12:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «НС Пенсионный» в 8 городах России
27 479
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Сайт
www.nsbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 (800) 555-43-24

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