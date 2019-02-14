НС Пенсионный
НС Банк,
НС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,45%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
775 ₽
Ставка
7,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 10 000 ₽
|7,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
возможен выпуск карты "Доходная пенсионная" бесплатно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- открывается при предоставлении клиентом действующего пенсионного удостоверения или иных документов, подтверждающих право на получение пенсии
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 181 дня с даты заключения договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по ставке 2,25% годовых, если вклад находился в банке менее 31 дня;
- 3,25% годовых - не менее 31 дня;
- 3,75% годовых - не менее 61дня;
- 4,25% годовых - не менее 181 дня
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «НС Пенсионный» в 8 городах России
27 479
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.nsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24
Специальные предложения
по вкладам
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