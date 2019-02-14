Всегда в Росте
Ростфинанс,
Ростфинанс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,54%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1825 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
98 040 ₽
Ставка
6,54%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1825 дней
|от 5 000 ₽
|4,54
|от 50 000 ₽
|5,54
|от 300 000 ₽
|6,54
пять периодов начисления процентов:
- 1-367 дней - 5%;
- 368-729 дней - 4,8%;
- 730-1094 дня - 4,6%;
- 1095-1459 дней - 4,3%;
- 1460-1825 дней - 4% годовых (от 5 000 рублей);
- 6%, 5,8%, 5,6%, 5,3% и 5% соответственно (от 50 000 рублей);
- 7%, 6,8%, 6,6%, 6,3%, 6% соответственно (от 300 000 рублей);
- указаны средние годовые процентные ставки за полный срока размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе свыше 368 дней процентная ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 10:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Всегда в Росте» в 5 городах России
6 280
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
8 800 777-70-01 — единая справочная служба
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