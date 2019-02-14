Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%) Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств во вкладе свыше 368 дней процентная ставка сохраняется Автопролонгация невозможна Дата актуализации 29.01.2019 10:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.