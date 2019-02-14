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Всегда в Росте

Ростфинанс,

Ростфинанс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,54%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1825 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
98 040
Ставка
6,54%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1825 дней
от 5 000 ₽ 4,54
от 50 000 ₽ 5,54
от 300 000 ₽ 6,54

пять периодов начисления процентов:

  • 1-367 дней - 5%;
  • 368-729 дней - 4,8%;
  • 730-1094 дня - 4,6%;
  • 1095-1459 дней - 4,3%;
  • 1460-1825 дней - 4% годовых (от 5 000 рублей);
  • 6%, 5,8%, 5,6%, 5,3% и 5% соответственно (от 50 000 рублей);
  • 7%, 6,8%, 6,6%, 6,3%, 6% соответственно (от 300 000 рублей);
  • указаны средние годовые процентные ставки за полный срока размещения вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при нахождении средств во вкладе свыше 368 дней процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 10:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Всегда в Росте» в 5 городах России
6 280
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
ОГРН
1022300003021
Сайт
www.rostfinance.ru
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Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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