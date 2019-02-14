Инвестиционный Рост
Ростфинанс,
Ростфинанс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 946 ₽
Ставка
8,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽
|8,9
максимальная сумма вклада равна 3-х кратной величине единовременного взноса по договору инвестиционного страхования жизни (полис ИСЖ)
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- для клиентов, оформивших в банке полис инвестиционного страхования жизни на срок от 3 лет и более с единовременной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 100 000 руб;
- открывается не позднее 3-х рабочих дней с момента приобретения клиентом страхового полиса ИСЖ
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 10:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный Рост» в 5 городах России
15 901
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
8 800 777-70-01 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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