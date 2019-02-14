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Оптимальный Плюс

Народный Инвестиционный Банк,

Народный Инвестиционный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
997
Ставка
4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 100 000 ₽ 4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 10 000 рублей;
  • не позднее 30 дней до окончания срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный Плюс» в 3 городах России
1 700
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Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
Адрес
443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(846) 342-57-50

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