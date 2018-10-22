Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1994 году в форме акционерного общества закрытого типа и носил наименование акционерный коммерческий банк «Стабильной Экономики». Свою деятельность кредитная организация начала в Ульяновске, но в 2006 году ее головной офис был перенесен в Самару, а наименование изменено на ЗАО «Народный Инвестиционный Банк». В январе 2016 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В 2016 году уставный капитал банка был увеличен до 480 млн рублей.

С января 2005 года финансовое учреждение является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент акционерами банка выступают член совета директоров Людмила Борисова и председатель совета директоров Георгий Борисов (супруги), совместно владеющие 86,82% акций общества, член совета директоров Владимир Иванов (13,00%) и миноритарии (0,18%).

Сеть банка представлена головным офисом, расположенным в Самаре, тремя дополнительными и одним операционным офисами. Подразделения банка функционируют в Самаре, Ульяновске и Тольятти. Кредитная организация располагает собственной сетью банкоматов, насчитывающей девять устройств. Списочная численность персонала банка на 1 января 2018 года составляла 59 сотрудников.

Частным лицам банк предлагает РКО в рублях и иностранной валюте, кредитование (потребительское, автокредитование, ипотеку), линейку вкладов, проведение коммунальных платежей, денежные переводы без открытия счета (Contact, Western Union, «Золотая Корона»), банковские карты (MasterCard), аренду сейфов, золотые слитки и инвестиционные монеты.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, размещение средств на депозиты, кредитование, операции с ценными бумагами, удаленное банковское обслуживание, документарные операции, аренда сейфов, документарные аккредитивы, банковские гарантии.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1,7% (или 16,6 млн рублей), составив 984,8 млн рублей на 01.05.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема прочих активов и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 15,1% до 16,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 15 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 12,6% до 12,2%, при этом их номинальный объем сократился на 2,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 548,2 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,1% (или 366 тыс. рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 55,7% и 44,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 105,75% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 41,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 75,6% и 24,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель не изменилась (34,3%), при этом их номинальный объем увеличился на 6,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 42,6% до 41,3%, при этом их номинальный объем сократился на 5,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 19,3% до 18,4%, при этом их номинальный объем сократился на 5 млн рублей;



• доля прочих активов увеличилась c 2,5% до 4,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 21 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 337,8 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 6,2 млн рублей (или 1,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 72,4%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основной объем ссуд в корпоративном кредитном портфеле предоставлен организациям, ведущим деятельность в сфере операций с недвижимостью (62,1%), и строительным компаниям (33,8%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 98,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,2% до 1,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 41,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 909,4 млн рублей (269,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 407 млн рублей, из которых 405 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 2,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 16,7 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 3,4 млн рублей.

Совет директоров: Георгий Борисов (председатель), Владимир Иванов, Людмила Борисова, Людмила Ловягина, Наталья Клёнкина.

Правление: Валерий Трофимов (председатель), Елена Пастушкова, Людмила Ефимова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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