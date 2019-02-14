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Ежемесячный капитал

Народный Инвестиционный Банк,

Народный Инвестиционный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
416
Ставка
4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 365 дней 731 день
от 5 000 ₽ 3,7 3,9 4
91 день 181 день 365 дней 731 день
от 2 000 $ 0,5 0,9 1,2 1,3
91 день 181 день 365 дней 731 день
от 2 000 € 0,03 0,07 0,1 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей/долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный капитал» в 3 городах России
7 095
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Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
Адрес
443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(846) 342-57-50

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