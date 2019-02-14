Ежемесячный капитал
Народный Инвестиционный Банк,
Народный Инвестиционный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
416 ₽
Ставка
4%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|365 дней
|731 день
|от 5 000 ₽
|—
|3,7
|3,9
|4
|91 день
|181 день
|365 дней
|731 день
|от 2 000 $
|0,5
|0,9
|1,2
|1,3
|91 день
|181 день
|365 дней
|731 день
|от 2 000 €
|0,03
|0,07
|0,1
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей/долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный капитал» в 3 городах России
7 095
Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
- Адрес
- 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 342-57-50
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Выгодный
|7
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Оптимальный Плюс
|4
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Оптимальный
|4
|3 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|4
|3 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный "Капитал"
|4
|3 000 ₽
|Посмотреть
|Народный
|3,9
|1 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть