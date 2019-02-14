Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия для клиентов, оформивших полис (договор) Накопительного страхования жизни на срок 5 лет и более с единовременной оплатой страховых взносов в размере не менее 75 000 рублей;

открывается не позднее 3-х рабочих дней с момента приобретения клиентом страхового полиса ИСЖ Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 29.01.2019 10:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.