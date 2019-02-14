Вход

Пенсионный плюс

Уралфинанс,

Уралфинанс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
116
Ставка
5,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 5,5

пять периодов начисления процентов:

  • 1-90 дней - 6%;
  • 91-180 дней 6%;
  • 181-367 дней - 5,5%;
  • 368-549 дней - 5,5%;

  • 550-730 дней - 5%;

  • указана средняя процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад открывается без предъявления пенсионного удостоверения;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

500 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за период от даты заключения договора до даты последнего начисления проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
17.01.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный плюс» в 3 городах России
4 611
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
ОГРН
1026600001361
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 1
Банкоматы 3
посмотреть на карте
Телефоны
(343) 222-11-01

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Бизнес — плюс 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
Успех+ 6,37 10 000 000 ₽ Посмотреть
Рекорд 5,56 10 000 ₽ Посмотреть
Кошелек 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Удобный 1 1 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще