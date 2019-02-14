Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад открывается без предъявления пенсионного удостоверения;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 500 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за период от даты заключения договора до даты последнего начисления проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 17.01.2019 17:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.