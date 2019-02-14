Пенсионный плюс
Уралфинанс,
Уралфинанс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
116 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 1 000 ₽
|5,5
пять периодов начисления процентов:
- 1-90 дней - 6%;
- 91-180 дней 6%;
- 181-367 дней - 5,5%;
- 368-549 дней - 5,5%;
550-730 дней - 5%;
указана средняя процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад открывается без предъявления пенсионного удостоверения;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
500 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за период от даты заключения договора до даты последнего начисления проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный плюс» в 3 городах России
4 611
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
- ОГРН
- 1026600001361
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-01
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