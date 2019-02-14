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Пенсионный срочный

Снежинский,

Снежинский вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
64
Ставка
6,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 365 дней 555 дней 730 дней
от 1 000 ₽ 5,8 6,2 5,4 5,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первой половины срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по ставке 2% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный срочный» в 9 городах России
4 368
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
ОГРН
1027400009064
Отделения и банкоматы
в вашем городе Снежинск
Отделения 4
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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