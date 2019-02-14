Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад открывается через интернет-банк, мобильный банк или банкомат Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при востребовании вклада, открытого на срок более 6 месяцев, выплачивается 2/3 от ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия/пролонгации вклада Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 01.02.2019 12:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.