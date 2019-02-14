вклад открывается через интернет-банк, мобильный банк или банкомат
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при востребовании вклада, открытого на срок более 6 месяцев, выплачивается 2/3 от ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия/пролонгации вклада
Увеличение ставки
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.