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Сбербанк России,

Сбербанк России вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
23 608
Ставка
5,75%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 1 до 2 мес. от 2 до 3 мес. от 3 до 6 мес. от 6 мес. до 1 года от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет 3 года
от 1 000 ₽ 4,2 4,5 5,05 5,35 5,45 5,45 5,45
от 100 000 ₽ 4,35 4,65 5,2 5,5 5,6 5,6 5,6
от 400 000 ₽ 4,5 4,8 5,35 5,65 5,75 5,75 5,75
от 700 000 ₽ 4,5 4,8 5,35 5,65 5,75 5,75 5,75
от 2 000 000 ₽ 4,5 4,8 5,35 5,65 5,75 5,75 5,75
от 1 до 2 мес. от 2 до 3 мес. от 3 до 6 мес. от 6 мес. до 1 года от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет 3 года
от 100 $ 0,2 0,4 0,7 1,5 1,85 1,85 1,85
от 3 000 $ 0,25 0,45 0,75 1,55 1,9 1,9 1,9
от 10 000 $ 0,25 0,45 0,75 1,55 1,9 1,9 1,9
от 20 000 $ 0,35 0,55 0,85 1,65 2 2 2
от 100 000 $ 0,35 0,55 0,85 1,65 2 2 2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банк, мобильный банк или банкомат
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при востребовании вклада, открытого на срок более 6 месяцев, выплачивается 2/3 от ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия/пролонгации вклада

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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361 647
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 546
Банкоматы 1374
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России

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