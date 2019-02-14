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Срочный

Дружба,

Дружба вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 1 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
42
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 до 31 дня от 32 до 92 дней от 93 до 183 дней от 184 до 275 дней от 276 до 366 дней
от 1 000 ₽ 1 4 4,5 5 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
по заявлению клиента
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее начисленные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 15:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 1 городе России
4 167
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Дружба»
Адрес
625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 2/1
ОГРН
1027200000013
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Телефоны
(3452) 68-12-55

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