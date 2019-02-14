Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно по заявлению клиента Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее начисленные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 15:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.