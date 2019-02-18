Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения от 10 000 рублей; для вклада сроком 181 день - в течение первых трех месяцев, сроком 1 год - в течение первых шести месяцев, сроком 18 месяцев - в течение первых двенадцати месяцев, сроком 91 день - не допускается Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования проценты выплачиваются по ставке 1% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 16:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.