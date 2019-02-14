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Доход

Энерготрансбанк,

Энерготрансбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
19 935
Ставка
6,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 30 000 ₽ 4,95 6 6,4 6,25 5,9 5,55
от 300 000 ₽ 5,1 6,15 6,55 6,4 6,05 5,7
от 600 000 ₽ 5,25 6,3 6,7 6,55 6,2 5,85
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 1 000 $ 0,2 0,7 1 1,15 0,95 0,9
от 10 000 $ 0,3 0,8 1,1 1,25 1,05 1
от 20 000 $ 0,4 0,9 1,2 1,35 1,15 1,1
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 1 000 € 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
от 10 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
от 20 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п. в долларах, 0,02 п.п. в евро (от 1 тыс. на срок 31-90 дней) при открытии вклада через интернет-банк
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
28.01.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доход» в 10 городах России
12 620
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
ОГРН
1023900000080
Сайт
www.energotransbank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калининград
Отделения 9
Банкоматы 43
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная

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