Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п. в долларах, 0,02 п.п. в евро (от 1 тыс. на срок 31-90 дней) при открытии вклада через интернет-банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 28.01.2019 14:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.