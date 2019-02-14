Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе без изменения процентной ставки Автопролонгация невозможна Дата актуализации 25.01.2019 13:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.