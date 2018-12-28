Справка Banki.ru

Банк был основан в городе Торжке Тверской области в ноябре 1990 года под наименованием Коммерческий банк «Торжокуниверсалбанк». Основным учредителем банка стал лидирующий в РФ производитель противопожарной техники завод «Пожтехника», являющийся градообразующим предприятием Торжка и продолжающий выступать основным акционером банка. Долгое время фининститут обслуживал местные производственные предприятия, в том числе входящие в группу «Пожтехника».

В 1999 году в Твери был открыт филиал «Орбита», а в 2000 году — зарегистрирован дополнительный офис в центре города, выросший в самое крупное подразделение банка по прибыли и числу клиентов. В октябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов. 20 декабря 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций, предусматривающую упрощенное регулирование.

В декабре 2018 года официальное наименование банка было изменено на ПАО «Банк «Торжок».

Структура собственности банка сложная, с использованием схем перекрестного владения. На текущий момент акционером банка выступает предприятие ОАО «Пожтехника» (96,73%), основным бенефициаром которого указывается Анатолий Строкань*, а также его дочь Олеся Маркина. Остальные 3,27% контролируются акционерами — миноритариями.

Помимо головного офиса в Торжке, банк располагает двумя допофисами и тремя операционными кассами вне кассового узла, а также филиалом в Твери. Согласно данным промежуточной отчетности МСФО, за девять месяцев 2018 года, списочная численность персонала банка — 157 человек. Услуг по пластиковым картам банк не оказывает, собственная сеть банкоматов не развита.

Физическим лицам предлагаются линейка вкладов, денежные переводы (Contact), РКО, обмен валюты, интернет-банкинг.

Корпоративные клиенты могут воспользоваться стандартным пакетом банковских услуг: РКО, кредитные программы (в том числе для индивидуальных предпринимателей), гарантии, дистанционное банковское обслуживание и т. д. По данным промежуточной отчетности МСФО, за девять месяцев 2018 года, корпоративный кредитный портфель организации на 01.01.2018 представлен следующими отраслями экономики: производство (56,2%), торговля (10,3%), сельское хозяйство (1,8%), строительство (11,4%), транспорт (5,9%), операции с недвижимым имуществом (14,2%).

Всего клиентская база насчитывает около 4,5 тыс. клиентов (предприятий и физических лиц). Основу клиентской базы составляют промышленные предприятия. В числе клиентов банка в различное время были замечены следующие компании: ОАО «Пожтехника» (а также предприятия, входящие в ее группу), ЗАО Совместное Предприятие «ЗИП», ЗАО «ЭКО», МУП «Муниципальная служба заказчика», ООО «СК «Лидер», ООО «ТСК-1», ООО «ТСК-3», ООО «Ремонт и отделка», ООО «ТСК-2», НКО «Фонд стратегического развития», ООО «Такие новости», ЗАО «Торжокпроект», ООО «Агентство «Тверьинформ», ЗАО «Пожтехинвест».

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 3% (или 52 млн рублей), составив 1,7 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 49% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 12,7% до 18,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 93,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 56,9% до 49%, при этом их номинальный объем сократился на 165,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 454,8 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,7% (или 16,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 26,6% и 73,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 40,51% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 35,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 60% и 40% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 24,1% до 24,7%, при этом их номинальный объем сократился на 2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 35,4% до 35,3%, при этом их номинальный объем сократился на 20 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 22,7% до 21,6%, при этом их номинальный объем сократился на 32,2 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 14,3% до 14,6%, при этом их номинальный объем сократился на 2,7 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 3,4% до 3,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 422,8 млн рублей. С начала года его объем сократился на 2 млн рублей (или 0,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 94,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 84,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 8,8% до 6,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 13,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 502,7 млн рублей (118,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 605 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 43,4 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 45 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 14,6 млн рублей.

Совет директоров: Ирина Гайне (председатель), Олеся Маркина, Михаил Новиков, Андрей Фортуна, Роман Чеканов.

Правление: Лариса Антонова (и. о. председателя), Светлана Михайлова, Ольга Мишина, Владимир Писляков.

* Анатолий Строкань — основной акционер, председатель совета директоров ОАО «Пожтехника», депутат законодательного собрания Тверской области четвертого созыва. ОАО «Пожтехника» — градообразующее предприятие, выпускающее широкий набор противопожарной техники (огнетушители, различное оборудование для пожарных машин, коммунальные подъемники). Является одним из ведущих поставщиков подобной продукции в РФ.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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