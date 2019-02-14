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Пенсионный

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк),

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
337
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 5 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе без изменения процентной ставки

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
25.01.2019 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
3 880
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Справочная информация
ПАО «Банк «Торжок»
Адрес
172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
ОГРН
1026900000170
Отделения и банкоматы
в вашем городе Торжок
Отделения 4
Банкоматы 0
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Телефоны
(48251) 9-17-30

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