В кругу семьи для пенсионеров
БСТ-Банк,
БСТ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
225 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|270 дней
|от 5 000 ₽
|5,5
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
500 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В кругу семьи для пенсионеров» в 2 городах России
3 716
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст»
- Адрес
- 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 77-88-88
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Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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