Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие возможно, но есть ограничения: Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях без потери процентов через 12 месяцев Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 16:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.