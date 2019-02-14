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Семейный бюджет для пенсионеров 2015

БСТ-Банк,

БСТ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,83%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1097 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 557
Ставка
4,83%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1097 дней
от 10 000 ₽ 4,83
  • проценты начисляются по периодам: первый год - 6,5%, второй год - 5%, третий год - 3%;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

без потери процентов через 12 месяцев

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Семейный бюджет для пенсионеров 2015» в 2 городах России
3 890
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст»
Адрес
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31
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Отделения 6
Банкоматы 9
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Телефоны
(3843) 77-88-88

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